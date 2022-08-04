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В Японии более 100 тыс. человек рекомендовано эвакуироваться из-за ливней

Другие страны Материалы 4 августа 2022 07:37 (UTC +04:00)
В Японии более 100 тыс. человек рекомендовано эвакуироваться из-за ливней

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Более 100 тыс. жителей нескольких японских префектур на севере и северо-востоке основного острова Хонсю получили рекомендации об эвакуации в связи с угрозами затоплений и оползней из-за ливневых дождей. Об этом сообщил в четверг телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Предписания покинуть дома и переместиться в эвакуационные центры касаются некоторых районов в префектурах Ниигата, Ямагата, Аомори, Фукусима.

Дожди стали причиной выхода из берегов нескольких рек. Как заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно, при канцелярии премьер-министра создан экстренный штаб по сбору информации о бедствии.

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