Генсек ООН призвал Совбез одобрить развертывание военных сил для решения кризиса в Гаити

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Совет Безопасности срочно рассмотреть вопрос о развертывании международных сил для решения гуманитарного кризиса в Гаити. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООН, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Генеральный секретарь призывает международное сообщество, включая государства - члены Совета Безопасности ООН, срочно рассмотреть запрос правительства Гаити по немедленному развертыванию международных вооруженных сил для решения гуманитарного кризиса, в том числе для обеспечения свободного передвижения воды, топлива, продовольствия и медикаментов из основных портов и аэропортов населению и медицинским учреждениям, - отметили в организации. - Генсекретарь направил письмо Совету Безопасности с вариантами наращивания поддержки Гаити в области безопасности".