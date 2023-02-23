Число жертв последствий ливней в Бразилии превысило 50

Число жертв последствий тропического циклона, принесшего ливни в бразильский штат Сан-Паулу, возросло до 52. Об этом сообщает в среду телеканал Band. Ранее сообщалось о 44 погибших, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Установлены личности 19 погибших, в том числе троих детей. В минувшие выходные в регионе выпало больше месячной нормы осадков, в наиболее пострадавших Сан-Себастьяне и Бертиоге этот показатель достиг рекордных 627 и 683 мм. Удар стихии привел к многочисленным наводнениям и оползням, разрушению жилых домов и объектов инфраструктуры.

Прервано транспортное сообщение по крупным трассам, соединяющим одноименную столицу штата Сан-Паулу с прибрежными районами и соседним Рио-де-Жанейро. Поисково-спасательная операция с участием более 500 сотрудников различных служб продолжается четвертый день, 36 человек числятся пропавшими без вести. Работы осложняются продолжающимися дождями.