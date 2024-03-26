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В Иране за один день в ДТП погиб 41 человек

Другие страны Материалы 26 марта 2024 11:35 (UTC +04:00)
В Иране за один день в ДТП погиб 41 человек

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Иране в результате дорожно-транспортных происшествий погиб 41 человек.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил начальник полиции дорожного движения Ирана Теймур Хусейн.

По его словам, с 14 марта по сегодняшний день (в связи с праздником Новруз) в стране в различных дорожно-транспортных происшествиях погибли 510 человек.

Хусейни упомянул, что больше всего дорожно-транспортных происшествий было зарегистрировано в Тегеране, Разави Хорасане, Исфахане, Фарсе и Хузистане.

Отметим, что в Иране на праздники Новруз и Новый год увеличиваются внутренние поездки населения в связи с организацией отдыха.

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