Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Другие страны

Франция заняла первое место среди самых опасных стран Европы

Другие страны Материалы 22 мая 2024 19:32 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Франция заняла первое место среди самых опасных для жизни стран на европейском континенте.

Как передает Trend, такую статистику приводит директор французского мозгового центра «Институт правосудия» Пьер-Мари Сев.

Таким образом, согласно данным, индекс преступности во Франции на сегодняшний день составляет 55,3 процента.

«Чем выше страна в рейтинге, тем более опасной ее считают жители. Это дает хорошее представление о безопасности страны и особенно о том, как жители воспринимают безопасность в своей собственной стране», - отметил директор института.

Лента

Лента новостей

Читать все новости