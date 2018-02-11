Путин выразил соболезнования родным погибших в крушении Ан-148

Президент России Владимир Путин поручил правительству расследовать авиакатастрофу в Подмосковье самолета Ан-148, глава государства выразил соболезнование в связи с гибелью людей, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Президент поручил правительству создать специальную комиссию в связи с авиакатастрофой в Подмосковье", — сообщил пресс-секретарь.

"Путин также дал поручения соответствующим ведомствам по проведению необходимых поисковых работ", — добавил он.

"Президент также выражает глубокие соболезнования всем тем, кто потерял родных и близких в этой катастрофе", — сказал Песков.

Согласно сообщению Росавиации, связь с экипажем Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск пропала спустя несколько минут после взлета из Домодедово, метка воздушного судна исчезла с локаторов. По предварительным данным ведомства, на борту были 65 пассажиров и 6 членов экипажа. СК возбудил уголовное дело по статье о "нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц".

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