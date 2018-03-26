В МВД планируют упростить процесс получения гражданства РФ

МВД России намерено упростить процесс получения иностранцами гражданства, заявил первый замглавы ведомства Александр Горовой, передает РИА Новости.

"Мы будем делать все для того, чтобы оптимизировать процессы получения гражданства", — сказал Горовой на заседании Общественного совета при МВД в понедельник.

Он отметил, что министерство нацелено на создание максимально комфортных условий для иностранцев, приезжающих в страну надолго или навсегда.

"Мы двумя руками за прибытие на территорию страны высококлассных специалистов и студентов, граждан иностранных государств, которые отучились в наших учебных заведениях и хотят максимально оперативно получать гражданство", — сказал первый замминистра.

По его словам, МВД ответственно подходит к вопросам регулирования трудовой миграции на территории страны. "Мы работали и будем плотно работать с министерством труда, с органами власти субъектов РФ с целью оценки давления на местный рынок труда иностранных граждан", — сказал Горовой.

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