В МИД РФ вызваны послы западных стран

МИД РФ сегодня вручит послам стран, выславших российских дипломатов, ноты протеста и объявит об ответных мерах. Об этом сообщили в российском дипведомстве, передает ТАСС.

"30 марта в МИД России вызываются руководители аккредитованных в Российской Федерации дипмиссий ряда стран, предпринявших недружественные действия в отношении России "в знак солидарности" с Великобританией из-за так называемого дела Скрипалей. Послам будут вручены ноты протеста и объявлено об ответных мерах российской стороны", - информировали в министерстве.

Как передает корреспондент ТАСС, в центральное здание МИД на Смоленской площади уже прибыли послы ФРГ, Франции, Польши и Италии, а также главы диппредставительств Нидерландов, Албании, Румынии, Украины. Ранее российское дипведомство посетил глава британского диппредставительства Лори Бристоу, он не стал раскрывать цель визита.

В четверг Россия объявила персонами нон грата 58 сотрудников посольства США в Москве и двух работников генконсульства в Екатеринбурге, они должны покинуть страну до 5 апреля. Также отозвано согласие на открытие и функционирование генконсульства США в Санкт-Петербурге.

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