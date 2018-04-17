Путин и Назарбаев обсудили по телефону ситуацию в Сирии

17 апреля 2018 17:47 (UTC+04:00)

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым обсудил ситуацию вокруг Сирии, главы государств осудили недавние ракетные удары США и их союзников по сирийской территории, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"При обмене мнениями по развитию ситуации вокруг Сирии лидеры осудили недавние ракетные удары США и их союзников по сирийской территории", — говорится в сообщении.

Как информирует Кремль, в ходе разговора "особо подчеркивалось, что эти агрессивные действия осуществлены без санкции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и явились прямым нарушением Устава ООН, норм и принципов международного права".

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