Россия может созвать Совбез ООН по Солсбери

Россия оставляет за собой право созвать заседание СБ ООН по инциденту в Солсбери, если Великобритания не будет предоставлять новую информацию о ходе расследования, заявил в среду на заседании совета постоянный представитель России в ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

"Если британская сторона затянет с новой информацией или с какой-нибудь сенсацией в духе той, на которую я сегодня ссылался, мы оставляем за собой право самим запросить такое заседание", — сказал посол.

По его словам, Россия будет и дальше требовать предоставления фактов.

Отношения России и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.