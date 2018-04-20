Замминистра экономики КНДР посетит Россию

20 апреля 2018 13:59 (UTC+04:00)

Замминистра экономики КНДР Ли Гван Гын в ближайшие дни посетит Москву и Владивосток, сообщает РИА Новости со ссылкой на российское посольство в Пхеньяне.

"20 апреля посол (РФ в КНДР) Александр Мацегора проводил заместителя министра внешнеэкономических дел КНДР Ли Гван Гына, вылетевшего во главе делегации в нашу страну. Делегация примет участие в 8-м заседании совместной российско-корейской рабочей группы по решению вопросов, связанных с реализацией Соглашения между правительствами России и КНДР о временной трудовой деятельности граждан одного государства на территории другого государства", — говорится в сообщении, опубликованном на странице российской дипмиссии в Facebook.

"В ходе предстоящих переговоров в Москве и Владивостоке будут также обсуждаться пути развития двустороннего сотрудничества, в том числе на межрегиональном уровне", — отмечается в сообщении.

Россия не позднее конца 2019 года должна выслать в КНДР всех северокорейских трудовых мигрантов. Это будет происходить в соответствии с санкциями, которые Совет Безопасности ООН ввел против Северной Кореи за серию ракетных пусков и ядерное испытание в 2017 году.

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