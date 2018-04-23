Путин и Трамп пока не планируют контактов по иранской ядерной сделке

23 апреля 2018 14:13 (UTC+04:00)

Контактов президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по иранской ядерной сделке пока не планируется, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"По линии президента, насколько мне известно, пока нет. Каких-то контактов не планируется", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, запланированы ли какие-либо контакты с США по вопросам иранской сделки.

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник прибудет в США с первым официальным визитом. Одной из ключевых тем его переговоров с Трампом, как ожидается, станет иранское ядерное досье.

США и "европейская тройка" (Британия, Франция, Германия) создали в январе группу для выработки дополнительного соглашения к сделке с Ираном. Эта работа началась, когда Трамп в очередной раз продлил режим частичного снятия санкций против Ирана, но заявил, что делает это в последний раз. Американский лидер неоднократно выражал недовольство заключенной летом 2015 года сделкой и грозился выйти из нее, если соглашение не удастся "исправить". В качестве дедлайна он назвал 12 мая, когда ему надо будет в очередной раз продлить режим снятия санкций.

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