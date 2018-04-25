Путин обсудил с Саркисяном текущую ситуацию в Армении

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Армении Арменом Саркисяном обсудил текущую ситуацию в Армении, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Обсуждалась текущая ситуация в Армении. Владимир Путин и Армен Саркисян подчеркнули, что для скорейшего преодоления внутреннего кризиса всем политическим силам в этой стране важно проявлять сдержанность и ответственность, готовность к решению имеющихся проблем путем конструктивного диалога строго в конституционных рамках", - говорится в сообщении.

Акции против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьером начались 13 апреля.



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