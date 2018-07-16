Путин предложил Трампу обсудить "болевые точки" в двусторонних отношениях

16 июля 2018 15:41 (UTC+04:00)

Владимир Путин и Дональд Трамп начали переговоры тет-а-тет в президентском дворце в Хельсинки, передает РИА Новости.

Президент России в начале встречи заявил, что настало время поговорить обстоятельно.

"У нас продолжаются постоянные контакты. Мы и по телефону говорили, и встречались несколько раз на площадках различных международных мероприятий. Ну и, конечно, настало время поговорить обстоятельно по нашим двусторонним отношениям и по различным "болевым точкам" в мире. Их достаточно много для того, чтобы обратить на это внимание", — заявил Путин.

При этом Трамп отметил, что весь мир заинтересован в хороших отношениях между Москвой и Вашингтоном.

"У наших двух стран есть огромная возможность для того, чтобы наладить наши взаимоотношения. На протяжении нескольких лет", — сказал он.

Президент США сообщил, что хотел бы поговорить о торговле, военных вопросах и Китае.

Открытая часть переговоров завершилась рукопожатием. Далее беседа продолжится тет-а-тет, на нее отведено полтора часа. Потом по графику состоятся переговоры в расширенном составе, которые, согласно договоренностям, займут час 45 минут.

Саммит в Хельсинки — первая полноформатная встреча Путина и Трампа вне рамок многосторонних международных форумов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Эрдоган и Трамп обсудили по телефону Сирию и Россию
Турция 16:08
Трамп заявил, что у России и США есть шанс наладить отношения
США 15:39
Возможность повышения цен на нефть зависит от уровня снижения поставок из Ирана - Qamar Energy
Энергетика 15:11
Главы МИД стран ЕС одобрили поправки о блокировании санкций США по Ирану
Европа 15:02
Путин прибыл в Хельсинки на переговоры с Трампом
Россия 14:14
Помпео и Болтон будут присутствовать на переговорах Трампа и Путина
США 14:02
Лента новостей
Эрдоган и Трамп обсудили по телефону Сирию и Россию
Турция 16:08
Казахстанский тенге остается стабильным по отношению к доллару США
Бизнес 16:07
Азербайджанский Turanbank незначительно увеличил кредитный портфель
Бизнес 16:00
Обнародованы сроки поставки SOCAR дизтоплива в Украину
Энергетика 15:53
На крупных автотрассах Азербайджана ремонтируются отбойники вдоль дорог
Общество 15:52
Сегодня вечером начнется обновление дорожной разметки на трассе Баку-Сумгайыт
Общество 15:49
Завершается регистрация на специальности V группы вузов и колледжей Азербайджана, требующие особых способностей
Общество 15:42
Трамп заявил, что у России и США есть шанс наладить отношения
США 15:39
Закрыт международный аэропорт в Узбекистане
Туризм 15:38