Путин предложил Трампу обсудить "болевые точки" в двусторонних отношениях

Владимир Путин и Дональд Трамп начали переговоры тет-а-тет в президентском дворце в Хельсинки, передает РИА Новости.

Президент России в начале встречи заявил, что настало время поговорить обстоятельно.



"У нас продолжаются постоянные контакты. Мы и по телефону говорили, и встречались несколько раз на площадках различных международных мероприятий. Ну и, конечно, настало время поговорить обстоятельно по нашим двусторонним отношениям и по различным "болевым точкам" в мире. Их достаточно много для того, чтобы обратить на это внимание", — заявил Путин.

При этом Трамп отметил, что весь мир заинтересован в хороших отношениях между Москвой и Вашингтоном.

"У наших двух стран есть огромная возможность для того, чтобы наладить наши взаимоотношения. На протяжении нескольких лет", — сказал он.

Президент США сообщил, что хотел бы поговорить о торговле, военных вопросах и Китае.

Открытая часть переговоров завершилась рукопожатием. Далее беседа продолжится тет-а-тет, на нее отведено полтора часа. Потом по графику состоятся переговоры в расширенном составе, которые, согласно договоренностям, займут час 45 минут.

Саммит в Хельсинки — первая полноформатная встреча Путина и Трампа вне рамок многосторонних международных форумов.

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