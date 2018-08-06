Лондон намерен запросить экстрадицию двух россиян по делу в Солсбери

6 августа 2018 19:36 (UTC+04:00)

Правительство Великобритании намерено запросить у РФ экстрадицию двух россиян, подозреваемых в совершении нападения с применением нервно-паралитического вещества в Солсбери. Об этом в понедельник сообщила газета The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве и органах безопасности, передает ТАСС.

Издание утверждает, что в ходе тщательного расследования при участии сотен сотрудников полиции и спецслужб удалось собрать воедино картину передвижения двух россиян с момента их прибытия в Великобританию и до отъезда из страны.

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