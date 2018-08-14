Путин в среду встретится с президентом Туркменистана

14 августа 2018 16:18 (UTC+04:00)

Президент России Владимир Путин в среду в Сочи встретится с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Пятнадцатого августа в Сочи состоится встреча президента России Владимира Путина с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Ожидается, что будут рассмотрены ключевые вопросы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные региональные проблемы", - говорится в сообщении.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Кыргызстана с госвизитом посетит Туркменистан
Кыргызстан 15:30
Госнефтефонд Азербайджана может пересмотреть инвестпортфель на фоне ситуации в Турции и РФ
Бизнес 15:13
МИД Турции выступил за решение проблем с США путем диалога
Турция 14:47
Россия и Турция намерены наращивать партнерство во внешней политике
Россия 14:23
В России в 2023 году могут пройти Европейские игры
Россия 14:18
KFC назвала сроки открытия первого ресторана быстрого питания в Узбекистане
Бизнес 12:52
Лента новостей
В Уганде после нападения на кортеж президента задержали троих чиновников
Другие страны 16:19
Администрация Ташкента опубликовала видеоролик для привлечения инвесторов (ВИДЕО)
Бизнес 16:14
"Укртранснафта" реализовала еще одну партию азербайджанской нефти
Энергетика 16:13
МВД Италии подтвердило гибель 11 человек в результате обрушения моста близ Генуи (ФОТО)
Европа 16:05
В Азербайджане внедрят европейскую классификацию гостиниц и отелей (ФОТО)
Туризм 16:01
Частный коммерческий банк Узбекистана осуществит дополнительный выпуск акций
Бизнес 16:00
Проект транзита азербайджанского газа в Болгарию освобожден от тарифного регулирования
Энергетика 15:53
В Азербайджане на одной из железнодорожных станций идет монтаж новых стрелочных переводов (ФОТО)
Бизнес 15:52
Центробанк Азербайджана выставит на продажу ноты на 300 млн манатов
Бизнес 15:48