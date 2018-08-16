Песков сообщил о работе над встречей глав России, Турции и Ирана

16 августа 2018 13:12 (UTC+04:00)

Возможность проведения встречи президента России Владимира Путина с главами Турции и Ирана в начале сентября прорабатывается, соответствующие наметки есть, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Возможность проведения трехсторонней встречи очередной в начале сентября, в первой декаде, прорабатывается, есть соответствующие наметки. После того как будет по дипломатическим каналам окончательно согласован график трех президентов, мы сообщим", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос есть ли в планах у Путина визит в Турцию в начале сентября.

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