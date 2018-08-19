Министр обороны Египта направился с визитом в Россию

19 августа 2018 21:48 (UTC+04:00)

Министр обороны и военной промышленности Египта Мухаммед Ахмед Заки направился в воскресенье в Россию с официальным визитом. Об этом, как передает ТАСС, сообщает новостной портал Sada El Balad.

Его поездка в сопровождении высокопоставленной делегации вооруженных сил Египта продлится несколько дней.

Во время визита Заки, как ожидается, примет участие в пятом заседании совместной египетско-российской военной комиссии и посетит военно-технический форум "Армия-2018", который пройдет в России с 21 по 26 августа.

По информации издания, египетский министр также проведет переговоры с руководством Министерства обороны России, на которых будут обсуждаться "представляющие общий интерес вопросы и темы в свете партнерских отношений и военного сотрудничества между вооруженными силами обеих стран по многим направлениям".

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