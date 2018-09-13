Лавров не считает отношения РФ и ФРГ напряженными

Российско-германские отношения не являются напряженными, несмотря на некоторые имеющиеся политические разногласия. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров германскому информационному агентству DPA, передает ТАСС.

"Мне не хотелось бы характеризовать отношения между Россией и Германией как напряженные. Да, у нас имеются политические расхождения, привносящие некоторые осложняющие моменты в структуру двусторонних связей, - обратил внимание глава МИД РФ. - Но все же общая история, культурное и общественное взаимопроникновение, экономика и, если хотите, человеческая мудрость - все это составляет тот базис, который позволяет народам наших стран верить в доброе и предсказуемое будущее и вместе строить его, преодолевая проблемы, носящие, я уверен, тактический характер".

"Определенный оптимизм вызывает то, что даже в нынешних условиях взаимодействие между Россией и Германией продолжает развиваться, в том числе в торгово-экономической, гуманитарной, межобщественной сферах. Поддерживается диалог по ключевым проблемам современности. Это хорошее подспорье для постепенного восстановления взаимного доверия, возврата к полноформатному сотрудничеству. Со своей стороны, мы к такой работе готовы", - подчеркнул глава российского дипведомства.

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