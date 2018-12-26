В Казани неизвестный ранил двух человек из пистолета

Полиция в Казани разыскивает злоумышленника, ранившего выстрелами из пистолета двух человек. В городе объявлен план "Перехват". Как передает Trend, об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе МВД Татарстана.

Как уточнили в МВД, на видео с места преступления видно, как на пересечении улиц Островского и Университетской мужчина садится в автомобиль, к нему подходит неизвестный с пистолетом и стреляет в водителя. Раненый мужчина выходит из авто, пытается отобрать оружие, и в процессе борьбы неизвестный стреляет еще раз. Остановить злоумышленника пытался предположительно очевидец, но тоже получил пулю. После этого нападавший поспешно скрывается с места преступления.

"Оба пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии. На данный момент полиция объявила план "Перехват", ведутся поиски преступника", - сообщили в пресс-службе.

По данным минздрава Татарстана, один раненный находится в крайне тяжелом состоянии, еще один - в тяжелом состоянии. Оба пострадавших перенесли операцию.

"Пострадавшие перенесли операцию. Один человек в крайне тяжелом состоянии, второй - в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.

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