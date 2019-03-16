Замглавы МИД РФ: Москва готова принять ответные меры для баланса в сфере ДРСМД

16 марта 2019 13:37 (UTC+04:00)

Москва готова принять необходимые ответные меры для баланса в сфере Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), но не планирует размещать ракеты в европейской части страны до тех пор, пока в Европе не появятся соответствующие американские средства, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы будем принимать все необходимые ответные и симметричные меры для того, чтобы обеспечить баланс в сфере ДРСМД. Но, одновременно, мы не планируем размещать ракеты, в том числе в европейской части страны до тех пор, пока в Европе не появятся соответствующие американские средства", - заявил Грушко в интервью журналу "Международная жизнь".

"Если возобладают интересы обеспечения безопасности и европейцы действительно не хотят превращения континента в плацдарм для размещения американских сил и полного военно-политического и геополитического подчинения США , то они должны воспротивиться этим планам (по размещению американских ракет в Европе), если они реально появятся", - подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.

Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из ДРСМД с Россией. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что "если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода", то договор будет расторгнут.

Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны, а вызывающая у Вашингтона озабоченности ракета 9М729 была испытана на разрешенную договором дальность.

Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме. Путин 4 марта подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Франция готова вложить в экономику Северо-Казахстанской области 200 млн евро
Экономика 11:17
СП в Узбекистане планирует добыть по итогам года 1,5 млрд куб. газа
Бизнес 10:31
"Лукойл" приступит к геологоразведке на трех инвестблоках в Узбекистане
Энергетика 15 марта 17:19
Узбекистан приостановил строительство Джизакского НПЗ
Энергетика 15 марта 17:03
Захарова: Россия считает безответственными планы США разместить оружие в космосе
Россия 15 марта 15:32
Рэнкинг торговых партнеров: Азербайджан увеличил торговлю с Италией
Бизнес 15 марта 14:16
Лента новостей
Нацкомпания Казахстана планирует увеличить тариф на грузоперевозки на 7,7%
Экономика 14:40
Посол Израиля: Очень горжусь тем, что израильский гимнаст выиграл золотую медаль на Кубке мира в Баку (ФОТО)
Общество 14:35
Состоялась церемония награждения победителей и призеров первого дня финалов Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку (ФОТО)
Общество 14:28
"Məclisi Üns" Расима Балаева в честь Имадеддина Насими (ФОТО)
Культура 14:24
Выбран инженер-владелец по строительству трубопровода для транзита азербайджанского газа в Европу
Энергетика 14:19
"Xalq seçimi": Читатели Day.Az выбрали лучших из лучших (ФОТО)
Социум 14:16
В Азербайджане похолодает
Общество 14:14
Определились победители Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку в упражнениях на разновысоких брусьях
Общество 14:11
СМИ: На Окинаве прошла многотысячная акция протеста против переноса базы США
Другие страны 14:11