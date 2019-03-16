Замглавы МИД РФ: Москва готова принять ответные меры для баланса в сфере ДРСМД

Москва готова принять необходимые ответные меры для баланса в сфере Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), но не планирует размещать ракеты в европейской части страны до тех пор, пока в Европе не появятся соответствующие американские средства, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
"Мы будем принимать все необходимые ответные и симметричные меры для того, чтобы обеспечить баланс в сфере ДРСМД. Но, одновременно, мы не планируем размещать ракеты, в том числе в европейской части страны до тех пор, пока в Европе не появятся соответствующие американские средства", - заявил Грушко в интервью журналу "Международная жизнь".
"Если возобладают интересы обеспечения безопасности и европейцы действительно не хотят превращения континента в плацдарм для размещения американских сил и полного военно-политического и геополитического подчинения США , то они должны воспротивиться этим планам (по размещению американских ракет в Европе), если они реально появятся", - подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.
Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из ДРСМД с Россией. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что "если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода", то договор будет расторгнут.
Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны, а вызывающая у Вашингтона озабоченности ракета 9М729 была испытана на разрешенную договором дальность.
Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме. Путин 4 марта подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД.
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