Замглавы МИД РФ: Москва готова принять ответные меры для баланса в сфере ДРСМД

Москва готова принять необходимые ответные меры для баланса в сфере Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), но не планирует размещать ракеты в европейской части страны до тех пор, пока в Европе не появятся соответствующие американские средства, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы будем принимать все необходимые ответные и симметричные меры для того, чтобы обеспечить баланс в сфере ДРСМД. Но, одновременно, мы не планируем размещать ракеты, в том числе в европейской части страны до тех пор, пока в Европе не появятся соответствующие американские средства", - заявил Грушко в интервью журналу "Международная жизнь".