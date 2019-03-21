В России создали биоаналог самого дорогостоящего препарата

Биоаналог экулизумаба, самого дорогостоящего препарата в мире, создан в России, говорится в сообщении Минпромторга, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Экулизумаб применяется для лечения редких заболеваний - пароксизмальной ночной гемоглобинурии (ПНГ) и атипичного гемолитико-уремического синдрома (аГУС).

Стоимость годового курса применения экулизумаба в мире достигает 45 миллионов рублей. Год лечения одного пациента с ПНГ в России составляет 26-27 миллионов рублей, пациента с аГУС - 35-37 миллионов рублей.

"Созданный российской компанией при государственной поддержке препарат обойдется на 25% дешевле оригинала. При этом средства, полученные от реализации проекта, будут использованы для дальнейшего развития отечественной биофармацевтики", - цитирует пресс-служба слова главы Минпромторга Дениса Мантурова.

С выходом на рынок первого в мире биоаналога экулизумаба у России появится возможность обеспечить им всех нуждающихся пациентов, а также прекратить существующую с 2011 года монополию американского производителя, подчеркнул министр.

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