Путин погрузился к затонувшей в годы войны подлодке

27 июля 2019 15:35 (UTC+04:00)

Как предполагается протоколом церемонии, Путин в автономном глубоководном аппарате "C-Explorer 3.11" сначала спускается под воду, приближается к подлодке и принимает участие в установке на корпус судна мемориальной доски с именами командира и членов экипажа.

Подлодка Щ-308 "Семга" была заложена в 1930 году, а спущена на воду - в апреле 1933 года; ещё через два с половиной года ее включили в состав Краснознаменного Балтийского флота.
Во время экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы" в мае прошлого года при сканировании морского дна гидролокатором севернее острова Большой Тютерс был обнаружен остов подлодки, по размерам похожей на советские субмарины типа "Щ". После ее идентификации было установлено, что Щ-308 погибла между 24 и 26 октября 1942 года от взрыва немецкой мины на линии минного заграждения "Зееигель" ("Морской ёж"). На судне находились 40 членов экипажа, включая командира корабля, капитана 3 ранга Льва Костылева.
Всего участниками подводно-поискового проекта "Поклон кораблям Великой Победы", который стартовал в 2005 году, а с 2009 года приобрёл международный статус, были обнаружены места гибели 17 подлодок и более 20 надводных кораблей различных классов периода Великой Отечественной и Первой мировой войн, они находятся на территории России, Болгарии, Эстонии, Финляндии.
С 2012 года команда проекта целенаправленно занимается поиском советских подлодок, затонувших в Финском заливе. За этот период ими были найдены и идентифицированы 15 субмарин, в том числе Щ-308, на данный момент продолжаются поиски ещё четырёх подлодок.
В начале апреля Путин посетил музей Победы на Поклонной горе в Москве, где ознакомился с проектами "Вахты памяти". Ему рассказали, в том числе о проекте поиска советских субмарин, затонувших в годы войны в Финском заливе. Тогда президента и пригласили принять участие в церемонии увековечения воинской доблести экипажей найденных подлодок, которую авторы проекта планировали провести по завершении всех поисковых мероприятий. Глава государства обещал, что постарается принять участие в этом мероприятии.
Путин уже бывал на острове Гогланд шесть лет назад - в июле 2013 года. Тогда президент ознакомился с проектами, реализуемыми в Балтийском море в рамках программы глубоководных исследований Русского географического общества, посетил полевой студенческий археологический лагерь РГО и пообщался с участниками экспедиции "Гогланд-2013". Именно в тот свой визит на остров Путин совершил на подводном аппарате погружение к месту, где был найден затонувший в 1869 году парусно-винтовой фрегат Балтийского флота "Олег".
Церемония увековечения воинской доблести экипажей советских подлодок состоялась в преддверии празднования Дня Военно-морского флота России, которое в этом году выпадает на 28 июля.

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