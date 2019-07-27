Путин погрузился к затонувшей в годы войны подлодке

Церемония увековечения воинской доблести экипажей советских подлодок состоялась в преддверии празднования Дня Военно-морского флота России, которое в этом году выпадает на 28 июля. Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости. Путин уже бывал на острове Гогланд шесть лет назад - в июле 2013 года. Тогда президент ознакомился с проектами, реализуемыми в Балтийском море в рамках программы глубоководных исследований Русского географического общества, посетил полевой студенческий археологический лагерь РГО и пообщался с участниками экспедиции "Гогланд-2013". Именно в тот свой визит на остров Путин совершил на подводном аппарате погружение к месту, где был найден затонувший в 1869 году парусно-винтовой фрегат Балтийского флота "Олег".

В начале апреля Путин посетил музей Победы на Поклонной горе в Москве, где ознакомился с проектами "Вахты памяти". Ему рассказали, в том числе о проекте поиска советских субмарин, затонувших в годы войны в Финском заливе. Тогда президента и пригласили принять участие в церемонии увековечения воинской доблести экипажей найденных подлодок, которую авторы проекта планировали провести по завершении всех поисковых мероприятий. Глава государства обещал, что постарается принять участие в этом мероприятии.