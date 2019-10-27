Российская военная полиция прибыла в Кобани на севере Сирии

Рота российской военной полиции прибыла в город Кобани на севере Сирии для патрулирования территории совместно с турецкими коллегами, сообщил журналистам офицер военной полиции Михаил Елсуков, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сюда прибыла рота военной полиции для осуществления пятого пункта меморандума и, соответственно, скоординированного патрулирования с турецкими войсками. Ну а также для осуществления контроля постов и соблюдения тишины и спокойствия на данной территории", - сказал Елсуков.

По его словам, российские военные "всеми силами и средствами" показывают, что приносят "спокойствие и уверенность" местным жителям.

Елсуков добавил, что турецкие военные в координации с российскими будут следовать по определенным точкам для обозначения совместного нахождения. Он уточнил, что маршрут проработан, а турецкие подразделения, которые будут выдвигаться на совместное патрулирование, уже оповещены.

Елсуков рассказал, что жители Кобани приветливо встретили появление российских военных, "все были очень рады", проезжающие мимо машины сигналили, "все выставляли (большие) пальцы вверх".

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