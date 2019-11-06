В Турции объяснили, почему газ "Турецкого потока" будет выгоден для Европы

6 ноября 2019 08:46 (UTC+04:00)

Российский газ будет гораздо дешевле для европейских потребителей, чем альтернативы, которые могут предложить Соединенные Штаты, заявила РИА Новости, как передает Trend, член президентского совета Турции по безопасности и внешней политике Нуршин Атешоглу Гюней.

"Российский газ очень дешевый. Американцы решили поставлять свой сланцевый газ через (экспорт) СПГ, при этом они уже привезли его в определенные европейские страны, но это дорого", - сказала Гюней.

Она назвала "Турецкий поток" "наиболее важным стратегическим проектом, когда-либо подписанным между Россией и Турцией", и выразила "стопроцентную" уверенность в том, что он будет функционировать.

"Эта огромная сеть российских трубопроводов уже существует. Как следствие, их наличие делает экономически обоснованными расчеты рентабельности для европейцев, которые принимают решение относительно российского газа и отдают ему предпочтение", - отметила Гюней.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран южной и юго-восточной Европы. Запуск газопровода планируется до конца 2019 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Близятся к завершению строительные работы на приемном терминале в Турции
Энергетика 09:41
В ДТП в Турции пострадали 10 человек
Турция 07:26
В Турции обсудили борьбу с террористами в Сирии
Турция 05:03
Президент Турции может посетить Россию в связи с открытием "Турецкого потока"
Турция 04:29
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Камчатки
Россия 04:21
В Турции произошло землетрясение
Турция 02:08
Лента новостей
Корейцы намерены открыть в Узбекистане бизнес-инкубатор
ИКТ 10:16
Марат Башаров привезет в Баку "Идеальную игру"
Культура 10:13
В сентябре Стамбул лидировал по числу используемых в Турции автомобилей
Турция 10:06
Азербайджан уделяет особое внимание реформам в области перехода на безналичные расчеты - ЦБА
Финансы 10:04
Золото в Азербайджане подешевело
Финансы 10:04
Американское издание написало о Ходжалинском геноциде
Нагорно-карабахский конфликт 10:04
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 09:50
Изменились цены на азербайджанскую нефть
Энергетика 09:47
На одной из улиц Сабаильского района Баку начнется замена коммуникаций
Общество 09:44