Россия и Турция провели совместное патрулирование в сирийской провинции Алеппо

Российские и турецкие военные провели совместное патрулирование в провинции Алеппо (Сирия), сообщил в четверг руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Олег Журавлев, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Джарих-Эль-Фаукани - Шархли-Эль-Фаукани - Зор-Мгар - Мишко - Кула - Мутулуджа-Сифтек - Салиб - Джарих-Эль-Фаукани в провинции Алеппо", - сказал Журавлев.

По его словам, российская военная полиция продолжила патрулирование в провинциях Алеппо и Хасеке. Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование с вылетом с аэродрома Камышлы в несколько населенных пунктов и обратно на этот аэродром.

Журавлев также напомнил, что, в соответствии с российско-турецкими договоренностями, с 6 марта на территории Идлибской зоны деэскалации был введен режим прекращения огня. "За прошедшие сутки обстрелов со стороны действующих незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано", - отметил контр-адмирал.