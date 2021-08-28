Путин и Пашинян обсудили обстановку в Карабахе

Президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону актуальную обстановку в Карабахе.

Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Кремля, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В сообщение говорится, что была обсуждена актуальная обстановка в Карабахе в контексте реализации договоренностей, зафиксированных в трехсторонних заявлениях от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также текущая обстановка на армяно-азербайджанской границе.