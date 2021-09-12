Четыре человека погибли в результате жесткой посадки самолета в России

Два члена экипажа и два пассажира погибли при крушении самолета L-410 в Иркутской области, уточнили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре. По данным ведомства, еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Как ранее сообщал РЕН ТВ, в результате ЧП погибли женщина и трое мужчин.

Напомним, самолет следовал из Иркутска в Казачинск. Он совершил жесткую посадку в 4 километрах от аэродрома.

На борту воздушного судна находились 16 человек, в том числе двое членов экипажа.