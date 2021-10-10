Число погибших в результате отравления суррогатным алкоголем в России выросло до 30

30 человек погибли в результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области. Об этом рассказала замминистра региональной и информационной политики области Инна Аверкова, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Подтвердили 30 [погибших]", - отметила собеседница агентства.

Аверкова уточнила, что в стационарах продолжают лечиться 23 человека, из них пятеро подключены к аппаратам ИВЛ. Восемь пациентов, которые чувствуют себя удовлетворительно, выписаны и продолжают лечение дома.