Минздрав РФ разрешил прививать "Спутником V" кормящих матерей
Минздрав РФ исключил кормящих женщин из перечня лиц, имеющих противопоказания к вакцинации препаратом против коронавируса "Спутник V", передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Соответствующее изменение внесено в инструкцию к "Гам-Ковид-Ваку" 15 октября, следует из данных государственного реестра зарегистрированных лекарственных препаратов.
При этом в новой версии инструкции отмечается, что клинические данные по применению "Спутника V" среди кормящих женщин пока отсутствуют, и неизвестно, способны ли действующие вещества препарата проникать в грудное молоко.
"Перед принятием решения о вакцинации кормящей женщины необходимо оценить риски и пользу данной вакцинации", - говорится в документе.
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