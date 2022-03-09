PepsiCo приостанавливает продажу напитков в РФ
Компания PepsiCo сообщила о решении приостановить продажу в России прохладительных напитков, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
"Мы объявляем о приостановке продажи в России Pepsi-Cola и наших глобальных брендов напитков, включая 7Up и Mirinda. Мы также приостановим инвестиции и рекламную деятельность в РФ", - говорится в сообщении на сайте компании.
При этом в документе подчеркивается, что в компании помнят "о гуманитарных аспектах бизнеса" и потому продолжат продажу в России другой своей продукции, в том числе молочной, а также продуктов питания для детей.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Сельскохозяйственная выставка в Турции может стать возможностью для азербайджанских бизнесменов - глава MÜSİAD-Azerbaycan
Ведутся работы по проекту создания энергетического коридора Север-Юг между Ираном, Азербайджаном и РФ
В Узбекистане обсуждены вопросы взаимодействия со Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских женщин с Международным женским днем (ФОТО)
Двое американцев армянского происхождения приговорены к разным срокам тюрьмы за нападение в турецком ресторане в Беверли-Хиллз
Казахстан прорабатывает договоренности для направления грузов по маршруту Актау/Курык-Баку-Тбилиси-Карс
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на агдамском и нахчыванском направлениях – минобороны