PepsiCo приостанавливает продажу напитков в РФ

Компания PepsiCo сообщила о решении приостановить продажу в России прохладительных напитков, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Мы объявляем о приостановке продажи в России Pepsi-Cola и наших глобальных брендов напитков, включая 7Up и Mirinda. Мы также приостановим инвестиции и рекламную деятельность в РФ", - говорится в сообщении на сайте компании.

При этом в документе подчеркивается, что в компании помнят "о гуманитарных аспектах бизнеса" и потому продолжат продажу в России другой своей продукции, в том числе молочной, а также продуктов питания для детей.