В России выявили 58 305 случаев заражения ковидом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 58 305, летальных исходов из-за ковида - на 107. Об этом сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 59 035 случаев заражения и 110 смертей, всего с начала пандемии - 20 382 344 и 385 944 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 49 962 против 50 020 днем ранее, до 19 344 838.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 7 077 против 8 799 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в субботу.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 141 179 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 28 против 31 днем ранее, до 45 669. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 6 836, до 2 908 304.