Главы МИД России обсудил с президентом Кубы двусторонние отношения

БАКУ /Trend/ - Президент Кубы Мигель Диас-Канель встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Гаване.

Как передает Trend, об этом президент Кубы написал в соцсети X.

Он сообщил, что в ходе встречи с Сергеем Лавровым обсудил двусторонние отношения и вопросы международной повестки дня.

"Мы обменялись мнениями по активизации двусторонних отношений по вопросам, представляющим взаимный интерес, а также актуальным вопросам международной повестки дня", - отметил глава Кубы.

Отметим, что Лавров прибыл на Кубу 19 февраля в рамках своего латиноамериканского турне, которое завершится 22 февраля.