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Владимир Путин освободил от должности постпреда при ОДКБ Микаэла Агасандяна

Россия Материалы 9 апреля 2024 14:43 (UTC +04:00)
Владимир Путин освободил от должности постпреда при ОДКБ Микаэла Агасандяна

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БАКУ /Trend/ - Президент России Владимир Путин назначил на должность постоянного представителя при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) посла по особым поручениям МИД Виктора Васильева. Об этом говорится в указе главы государства, передает во вторник Trend со ссылкой на российские СМИ.

"Назначить посла по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Васильева Виктора Львовича постоянным и полномочным представителем Российской Федерации при Организации Договора о коллективной безопасности", - отмечается в документе.

Другим указом Президент Владимир Путин освободил от должности постпреда при ОДКБ Микаэла Агасандяна. Агасандян является директором Первого департамента стран СНГ МИД РФ.

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