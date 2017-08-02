Свыше пятнадцати граждан Турции попросили убежища в Греции

2 августа 2017 18:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Проникшие нелегальным путем на греческий остров Родос 17 граждан Турции в настоящее время требуют у греческих властей убежища, сообщают в среду турецкие СМИ.

Согласно сообщению СМИ граждане Турции имена, которых не упоминаются, подозреваются в связях с движением запрещенного в Турции движения Фетхуллаха Гюлена.

Сообщается, что среди требующих убежища граждан Турции, имеется пять учителей.

Сообщается также, что власти Турции с целью возвращения граждан страны обратятся к властям Греции.

В настоящее время по данным турецких СМИ в Греции находится около 500 граждан Турции, обвиняемых в связях с движением Фетхуллаха Гюлена.
Напомним, что в ночь на 16 июля прошлого года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 255 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

Власти Турции обвиняют проживающего в США Фетхуллаха Гюлена в содействии попытке переворота.

После попытки военного переворота президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 июля прошлого года объявил о введении в стране чрезвычайного положения сроком на три месяца согласно статье 120 Конституции, после чего этот срок продлевался трижды по три месяца. В последний раз в июле этого года было принято решение о продлении чрезвычайного положения еще на 90 дней.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Azernews Newspaper
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