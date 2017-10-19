Главный советник лидера правящей Турции партии подал в отставку

БАКУ /Trend/ - Главный советник председателя правящей Турции Партии справедливости и развития (ПСР) Шабан Дишли подал в отставку, передают в четверг турецкие СМИ.

О данном решении Шабан Дишли объявил после того, как на днях был арестован его брат - глава Управления стратегических проектов генштаба ВС Турции Мехмет Дишли по обвинению в причастности к попытке госпереворота в Турции в июле прошлого года. Свою отставку Шабан Дишли объяснил тем, что не хочет наносить несправедливый вред своей партии и ее председателю Реджепу Тайипу Эрдогану.

Отметим, что депутат парламента от провинции Сакарья Шабан Дишли является одним из основателей ПСР.

Напомним, что в ночь на 16 июля прошлого года в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 255 турецких граждан, более двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

(Текст: Талех Агавердиев)