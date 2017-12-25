Чрезвычайное положение в Турции будет отменено в 2018 г. - СМИ

БАКУ /Trend/ - Чрезвычайное положение в Турции, которое было введено после попытки военного переворота в 2016 году, будет отменено в феврале 2018 года, пишут в понедельник турецкие СМИ.

Сообщается, что уже в феврале 2018 года чрезвычайное положение в стране не будет продлено.

Напомним, что в ночь на 16 июля прошлого года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

Отметим, что последний раз чрезвычайное положение в Турции было продлено сроком на три месяца в октябре этого года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.