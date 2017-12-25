Чрезвычайное положение в Турции будет отменено в 2018 г. - СМИ

25 декабря 2017 16:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Чрезвычайное положение в Турции, которое было введено после попытки военного переворота в 2016 году, будет отменено в феврале 2018 года, пишут в понедельник турецкие СМИ.

Сообщается, что уже в феврале 2018 года чрезвычайное положение в стране не будет продлено.

Напомним, что в ночь на 16 июля прошлого года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

Отметим, что последний раз чрезвычайное положение в Турции было продлено сроком на три месяца в октябре этого года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В рамках операций против сторонников Гюлена из полиции Стамбула уволены более 20 тыс. человек
Турция 12 декабря 14:10
Спецкомиссия изучит финансовые последствия попытки военного переворота в Турции
Турция 4 декабря 09:37
В Турции задержано более 60 человек
Турция 30 ноября 11:25
В Турции задержано более трехсот военных
Турция 29 ноября 10:58
Режим чрезвычайного положения в Турции могут продлить еще на три месяца – СМИ
Турция 13 октября 14:09
Ни один министр Турции не согласится на встречу с послом США - Эрдоган
Турция 10 октября 16:31
Полиция Турции проводит спецоперацию в министерстве финансов
Турция 5 октября 12:36
В Турции задержано свыше 30 журналистов
Турция 10 августа 10:56
В парламенте Турции усиливаются меры безопасности
Турция 3 августа 10:46
Свыше пятнадцати граждан Турции попросили убежища в Греции
Турция 2 августа 18:02
Турция ведет одновременную борьбу против трех террористических организаций – премьер-министр
Турция 2 августа 17:56
15 июля была одержана очередная всенародная победа - Эрдоган
Турция 16 июля 06:11
Движение Гюлена представляет угрозу не только для Турции - министр
Турция 12 июля 14:01
Движение Гюлена уже не так сильно, как до попытки военного переворота в Турции – посол
Турция 12 июля 13:23
В Турции в рамках борьбы с движением Гюлена задержано более 40 сотрудников Кабмина и его учреждений
Турция 10 июля 13:02
Турции запрещен доступ к базе данных Интерпола
Турция 5 июля 10:09
Сторонники Гюлена - реальная угроза для США – минюст Турции
Турция 3 июля 10:37
Задержан глава охраны национальных дворцов Турции
Турция 19 июня 18:56