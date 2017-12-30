ВВС Турции уничтожили четыре террориста РПК на севере Ирака

30 декабря 2017 20:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ВВС Турции нанесли удары по позиция РПК ("Рабочая партия Курдистана") на севере Ирака, сообщают турецкие СМИ.

В результате ударов, по предварительным данным, были уничтожены четыре боевика группировки.

Авиаудары были нанесены в ответ на ракетный и минометный обстрел террористов, в результате которого трое военнослужащих ВС Турции получили ранения.

Отметим, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет и унес более 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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Azernews Newspaper
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