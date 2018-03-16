ВВС Турции продолжают бомбить позиции РПК на севере Ирака

БАКУ /Trend/ - ВВС Турции наносят удары по позициям террористической РПК на севере Ирака, говорится в заявлении Генштаба Турции, распространенном в пятницу.
Военно-воздушная операция на севере Ирака проводится в районе Харкук.
В ходе операции уничтожены восемь объектов РПК и более 10 террористов.
Накануне военно-воздушные операции были осуществлены в районе Зап на севере Ирака.
Отметим, что конфликт Турции с Рабочей партией Курдистана (РПК), требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu
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