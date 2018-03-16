ВВС Турции продолжают бомбить позиции РПК на севере Ирака

16 марта 2018 11:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ВВС Турции наносят удары по позициям террористической РПК на севере Ирака, говорится в заявлении Генштаба Турции, распространенном в пятницу.

Военно-воздушная операция на севере Ирака проводится в районе Харкук.

В ходе операции уничтожены восемь объектов РПК и более 10 террористов.

Накануне военно-воздушные операции были осуществлены в районе Зап на севере Ирака.

Отметим, что конфликт Турции с Рабочей партией Курдистана (РПК), требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Полиция Стамбула провела антитеррористическую операцию
Турция 09:16
На западе Ирака разбился американский вертолет
Другие страны 02:57
Ирак отменил запрет на авиаперелеты в Эрбиль
Арабские страны 13 марта 14:20
Анкара и Багдад договорились о совместной борьбе против РПК – вице-премьер Турции
Турция 13 марта 09:29
При засаде боевиков на дороге Багдад-Киркук погибли десять человек
Другие страны 12 марта 15:44
Канада может увеличить свою военную группировку в Ираке
Другие страны 10 марта 10:39
Король Саудовской Аравии построит в Ираке стадион на 135 тысяч мест
Арабские страны 10 марта 02:20
В Ираке раскрыли ячейку ИГ, планировавшую теракты во время парламентских выборов
Другие страны 9 марта 23:54
Турция ведет переговоры с Ираком о начале совместных операций против РПК - премьер
Турция 9 марта 15:27
Столтенберг: НАТО сохранит присутствие в Ираке по просьбе официальных властей
Другие страны 6 марта 12:15
300 гражданок Турции находятся под арестом в Ираке
Турция 1 марта 16:18
ВВС Турции бомбят позиции РПК на севере Ирака
Турция 1 марта 10:23
Ирак работает над восстановлением нефтепровода Киркук-Банияс
Другие страны 28 февраля 14:51
Глава МИД Ирака: Багдад может помочь в нормализации отношений Ирана и Саудовской Аравии
Политика 28 февраля 14:31
В Ираке погибли двое турецких военных
Турция 21 февраля 15:48
Премьер Ирака заявил, что страна не позволит использовать свою территорию во вред Ирану
Арабские страны 20 февраля 23:14
Китай поставил ударные беспилотники Rainbow-4 в Саудовскую Аравию и Ирак
Китай 20 февраля 15:21
Гражданка Турции приговорена к смертной казни в Ираке
Турция 19 февраля 14:09