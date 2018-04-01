Экспорт Турции за последние 12 месяцев вырос на 10,5%

БАКУ /Trend/ - Экспорт Турции за последние 12 месяцев увеличился на 10,5 процента и составил 159,923 миллиарда долларов. Об этом говорится в отчете Объединения экспортеров Турции (TİM), сообщают турецкие СМИ.

В отчете говорится, что экспорт за март по сравнению с тем же месяцем прошлого года вырос на 11,5 процентов и составил 15,106 миллиардов долларов. Данный показатель стал самым высоким показателем по месяцам за всю историю экспорта страны, отмечает TİM.

В отчете также говорится, что экспорт Турции за первые три месяца 2018 года составил 40,727 миллиардов долларов, что на 10,4 процента больше аналогичного периода 2017 года.

(Автор: Рауф Гулиев)

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