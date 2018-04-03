Турция и Россия продолжат работу по установлению мира и стабильности в регионе - Эрдоган

3 апреля 2018 21:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Россия и Турция продолжат работать для установления мира и стабильности в регионе. Об этом, как передают турецкие СМИ, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Желаю, чтобы все наши встречи пошли на пользу всему нашему региону", - сказал Эрдоган на заседании Совета сотрудничества высшего уровня, которое проходит в Анкаре под председательством президентов России и Турции.

Президент Турции отметил, что перед заседанием Совета состоялась его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что во время встречи были обсуждены многие вопросы, как региональные, так и международные.

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Azernews Newspaper
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