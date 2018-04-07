Турция ведет переговоры с Россией о закупке противотанковых ракет "Корнет" - СМИ

7 апреля 2018 11:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция ведет переговоры с Россией о закупке противотанковых управляемых ракет (ПТУР) "Корнет", пишут в субботу турецкие СМИ.

Согласно информации, также с Россией ведутся переговоры о сотрудничестве для усиления бронирования турецких танков.

О сроках закупки ПТУР не сообщается.

Отметим, что пока власти Турции не прокомментировали данную информацию.

Напомним, что в декабре прошлого года в Анкаре российские и турецкие представители подписали кредитное соглашение по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400. Согласно заявлению секретариата оборонпрома Турции, Анкара закупает две батареи этого комплекса, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны договорились о технологическом сотрудничестве в этой области для развития производства зенитно-ракетных комплексов в Турции.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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