В Пентагоне назвали политическим вопросом передачу F-35 Турции

28 июня 2018 21:54 (UTC+04:00)

Вопрос о передаче Турции истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 политический, им будет заниматься Белый дом. Об этом, как передает ТАСС, заявил глава Командования боевого применения ВВС США генерал Джеймс Холмс в четверг журналистам.

"Скажу вам, что это политический вопрос, который будет решаться в Белом доме и затем в Конгрессе [США], а не в Командовании боевого применения ВВС. Так что нам придется просто подождать и посмотреть, к какому решению они придут", - заявил военачальник.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Трамп заявил, что был бы рад "поладить" с Путиным
США 22:43
Могерини прокомментировала предстоящую встречу Путина и Трампа
Европа 20:46
Лавров и Помпео обсудят конкретное место встречи президентов
Россия 19:35
Разрабываются новые учебники для учащихся школ тюркоязычных стран
Общество 17:51
Было ожидаемо, что турецкий народ продемонстрирует на выборах свою волю - депутат
Политика 17:12
Путин встретится с Трампом в Хельсинки 16 июля
Россия 16:12
Путин и Трамп намерены обсудить развитие отношений России и США
Россия 16:12
Туркменистану нужно сотрудничать с Баку и Анкарой для выхода на газовый рынок Европы - эксперт
Энергетика 16:08
В Китае назвали позитивным визит главы Пентагона в страну
Китай 15:11
В Турции возросло количество зарегистрированных узбекских компаний
Бизнес 14:30
Трамп и Путин встретятся в Хельсинки
Россия 14:19
В Минобороны РФ отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
Россия 13:00
Первый визит президента Турции состоится в Турецкую Республику Северного Кипра и в Азербайджан – СМИ
Турция 12:55
Китай приветствовал предстоящую встречу Путина и Трампа
Китай 12:40
Россия надеется возобновить с США диалог по стратегической стабильности
Россия 12:36
В Берлине считают введенные США пошлины противозаконными
Европа 12:18
Россия и США прорабатывают встречу Лаврова и Помпео
Россия 11:03
Трамп проведет переговоры с премьером Италии
США 10:57