В Пентагоне назвали политическим вопросом передачу F-35 Турции

Вопрос о передаче Турции истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 политический, им будет заниматься Белый дом. Об этом, как передает ТАСС, заявил глава Командования боевого применения ВВС США генерал Джеймс Холмс в четверг журналистам.

"Скажу вам, что это политический вопрос, который будет решаться в Белом доме и затем в Конгрессе [США], а не в Командовании боевого применения ВВС. Так что нам придется просто подождать и посмотреть, к какому решению они придут", - заявил военачальник.

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