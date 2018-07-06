В Конье перевернулся пассажирский автобус

6 июля 2018 04:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Пассажирский автобус перевернулся на трассе между Афьенкарахисаром и Коньей, рядом с районом Илгин. В результате аварии пострадали 32 человека, из 4 ребенка. Об этом передает Trend со ссылкой на местные СМИ.

На место ДТП прибыло большое количество карет скорой помощи. Водитель автобуса был доставлен в Конью в тяжелом состоянии, а другие раненые были направлены в государственные больницы Илгина и Акшехира.

После аварии центральная трасса была закрыта около 2 часов, но, после того, как убрали автобус с метса ДТП, дорога была снова открыта, а движение восстановлено.

Глава исполнительной власти округа Илгин посетил больницы и получил информацию о состоянии раненых.

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