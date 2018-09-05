Эрдоган: Дорожная карта по Манбиджу реализуется не так эффективно, как могла бы

5 сентября 2018 08:04 (UTC+04:00)

Реализация дорожной карты Турции и США по сирийскому Манбиджу не выполняется столь эффективно, насколько должна. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Кыргызстана, передает ТАСС.

"Процесс в Манбидже продвигается не так эффективно, как должен был бы. Я могу сказать, что мы не находимся на том уровне", - отметил турецкий лидер. "Надеюсь, что в ближайшее время состоятся более эффективные контакты между официальными лицами Турции и США, чтобы ускорить процесс в Манбидже", - добавил Эрдоган.

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