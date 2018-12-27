В Турции введут сбор за безопасность в аэропортах

27 декабря 2018 19:32 (UTC+04:00)

Власти Турции приняли решение ввести с 1 января 2019 года новый сбор за безопасность в размере €1,5 и €1 в некоторых аэропортах страны. Как пишет в четверг новостной портал Haberler, эта мера коснется пассажиров, прилетающих из-за рубежа, сообщает Trend ссылкой на ТАСС.

В распространенном ранее Главным управлением аэропортов Турции (DHMI) говорилось о намерениях ввести сбор в размере €3 за одного пассажира. Однако после проведенных переговоров между министром культуры и туризма Мехметом Эрсойем и министром транспорта и инфраструктуры Джахитом Тураном, было принято решение ввести налог в размере €1,5 и €1 в разных аэропортах Турции.

Портал также приводит перечень аэропортов, в которых будет имплементировано данное нововведение. Заплатить €1,5 будут должны пассажиры, прилетающие из-за рубежа в аэропорты следующих городов: Адана, Газиантеп, Кайсери, Трабзон, Хатай и Эрзурум. Оплачивать сбор в размере €1 будут в таких аэропортах, как Агры, Адыйаман, Амасья Мерзифон, Балыкесир Коджа Сейит, Батман Бингел, Бурса Йенишехир, Чанаккале, Денизли Чардак, Диярбакыр, Элязыг, Эрзинджан, Ыгдыр, Ыспарта, Кахраманмараш, Кападокья, Карс, Кастамону, Коджаэли, КОнья, Малатья, Мардит, Муш, Орду Гиресун, Самсун Чаршамба, Сиир, Синоп, Сивас, Шанлыурфа ГАП, Текирдаг Чорлу, Токат, Ушак и Ван.

Также отмечается, что под данное решение властей республики подпали лишь те аэропорты, которые обслуживаются Главным управлением аэропортов Турции. Воздушные гавани таких туристических направлений, как Анталья, Аланья, Стамбул, Измир и Анкара, не будут облагать дополнительными сборами с пассажиров, так как они обслуживают ведущим в Турции и мире оператором аэропортов TAV.

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