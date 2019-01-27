ДТП в Анкаре: шестеро погибших

27 января 2019 12:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В турецкой Анкаре при столкновении микроавтобуса и грузового автомобиля погибли шесть человек.

Как передает Trend, об этом в воскресенье сообщают турецкие СМИ. Отмечается, что три человека скончались прямо на месте ДТП.

Трое раненых были доставлены в больницы. Несмотря на вмешательство врачей, их жизни спасти не удалось.

Отметим, что согласно данным Управления полиции Турции, в 2018 году в стране произошли 428 тысяч ДТП, в которых погибли 2,7 тысячи человек. Число получивших травмы составило 183 тысячи человек.

Согласно отчету, в 2018 году 56,4 тысячи дорожных инцидентов произошли в результате боковых столкновений.

Кроме того, зарегистрированы 433 случая цепных аварий.

«Причиной 2,4 тысячи ДТП, произошедших в 2018 году, стало превышение скорости», - говорится в отчете.

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