В результате теракта в мечетях Новой Зеландии получили ранения трое граждан Турции – Эрдоган

15 марта 2019 17:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend - В результате теракта, совершенного в мечетях Аль-Нур и Линвуд в Новой Зеландии, получили ранения трое граждан Турции, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, об этом сообщает Trend в пятницу со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Эрдогана с одним из раненых граждан Турции он лично провел телефонный разговор.
Отметим, что в пятницу в двух мечетях новозеландского Крайстчерча произошла стрельба. По последним данным, 49 человек погибли, двадцать ранены. Были задержаны четверо подозреваемых в причастности к нападению.

В одной из мечетей огонь открыл гражданин Австралии ультраправых взглядов - уроженец австралийского Графтона Брентон Таррант (Brenton Tarrant). Он вел онлайн-трансляцию нападения, а перед атакой опубликовал 37-страничный манифест, в котором назвал свои действия терактом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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