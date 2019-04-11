Чавушоглу раскритиковал решение Макрона по поводу т. н. «геноцида армян»

11 апреля 2019 14:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подписав указ об объявлении 24 апреля днем памяти так называемого "геноцида армян", президент Франции грубо нарушил международное право, написал в своем микроблоге в соцсети Twitter глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Trend.

По его словам, прежде чем принимать такое решение, президенту Франции следовало бы обратиться к темным моментам истории собственной страны.

Отметим, что президент Франции Эмманюэль Макрон 10 апреля подписал указ об объявлении 24 апреля в стране национальным днем памяти так называемого «геноцида армян».

Напомним, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

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