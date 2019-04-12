Парламент Италии не вправе принимать резолюцию о т. н. "геноциде армян" - турецкий спикер

12 апреля 2019 11:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Парламент Италии не вправе принимать резолюцию о т. н. "геноциде армян", сказал спикер парламента Турции Мустафа Шентоп. Об этом Trend сообщает в пятницу со ссылкой на турецкие СМИ.

Шентоп отметил, что парламент Италии превысил свои полномочия и принял резолюцию о не существовавших событиях 1915 года.

«Мы призываем Италию вспомнить ее роль во Второй мировой войне», - сказал он.

Отметим, что итальянский парламент принял резолюцию, рекомендующую правительству страны признать события 1915 года в Османской империи в качестве так называемого "геноцида армян".

Напомним, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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